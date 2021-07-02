Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!
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Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

The Penrose Oteli'ndeki bulmacaları çözmeye hazır mısınız?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu The Spectrum Retreat oldu. Satış fiyatı 21 TL olan oyun, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

The Spectrum Retreat

El değmemiş ve esrarengiz bir otel olan The Penrose'u keşfederken ustaca hazırlanmış renk kodlu bulmacaları çöz ve hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken ziyaretin ardındaki nedenleri keşfet.

08.07.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına  ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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