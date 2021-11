Epic Games Store Riot Games Oyunlarını Bünyesine Kattı

Oyun dünyasının iki devi güçlerini birleştirdi! Epic Games Store Riot Games oyunlarının tamamını sistemine ekledi.

Epic Games bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda çevrimiçi oyun mağazaları arasına hızlı bir giriş yapıp bu alanda deyim yerindeyse kuralları yeniden yazmıştı. Steam'in neredeyse tartışmasız liderliğinin dengesi Epic Games'in de Epic Games Store ile yarışa girmesi ile bozulmuş ve ikili arasındaki rekabet de biz kullanıcılara yaramıştı. Epic Games Store sonu yakın zamanda gelecek gibi görünmeyen bu rekabette elini güçlendirmek için cesur adımlar atmaktan hiç çekinmiyor. Her perşembe oyuncularla buluşturduğu bedava oyunların ve çılgın indirimlerin yanı sıra şirket büyük işbirliklerine de imza atıyor.

Bu işbirliklerinden biri de Riot Games ile kuruldu. Epic Games Store artık tüm Riot Games oyunlarına ev sahipliği yapacak. Kısacası League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra yapımlarının tümüne Epic Games Store'un launcher'ı üzerinden ulaşabileceğiz. Oyun dünyasının iki devi arasında gerçekleşen işbirliğinin ayak sesleri esasen günler öncesinden gelmişti. League of Legends evreninde geçecek olan Netflix'in animasyon dizisi Arcane'in tanıtımı kapsamında Jinx'in Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a misafir olacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı.

Riot Games oyunlarının Epic Games Store sistemine eklenmesi üzerine konuşan Epic Games Store'un başındaki isim Steve Allison ise konuya ilişkin olarak "Riot Games dünyanın en iyi geliştiricilerinden ve çığır açan yapımlara imza atan yaratıcı ekiplerden. Oyunlarını Epic Games Store aracılığı ile milyonlarca yeni oyuncuya ulaştırmak amacıyla bizimle işbirliği kurmayı seçtikleri için oldukça heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

