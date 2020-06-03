Epic Games Store Mobil Cihazlara Geliyor
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Epic Games Store Mobil Cihazlara Geliyor

Epic Games Store mobil cihazlara gelişi yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Epic Games Store Mobil Cihazlara Geliyor
03.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:50

Epic Games Store mobil cihazlara gelişi yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmiş olan Epic Games Store, Epic Games tarafından sunulan imkanlar ile oyun dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Zamanla daha fazla oyuncunun tercihi olan bu dijital mağazayı yakın zamanda farklı platformlarda da göreceğiz.

Epic Games Store Mobil Yocusu

GameSpot tarafından düzenlenen Play For All etkinliği sırasında yapılan bir röportaj sırasında konuşan Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney, dijital mağazaları ile ilgili büyük planlarının olduğunu ve bunların arasında mobil cihazlara taşımanın da yer aldığını söyledi. Yayıncı olacak bunun oyun sektörünün gelişmesine yardım etmek iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorlarmış.

Sweeney ayrıca Unreal motorundan Epic Online servislerine kadar birçok şey yapıp hepsini oyunlarında kullanabilmeleri için açtıklarını da dile getirirken, oyun sektörüne hizmet etmeye ve ekosisteme bir alternatif sunmaya çalıştıklarını da sözlerine eklemeden geçmedi.

Aslına bakarsanız Epic Games şirketi, dijital mağazasını mobil cihazlara da getirme planının olduğunu en başından beri biliyorduk ama bu zamana kadar yeniden ön plana çıkartılmamıştı. GameSpot tarafından yapılan röportajda bir kez daha değinilmesi, çalışmaların halen devam ettiğine işaret. Bununla birlikte Android platformu üçüncü parti mağazalara izin verdiği için, Amerika menşeli yayıncı rahat hareket edebiliyor ve büyük ihtimalle de Fortnite Launcher isim değiştirecektir. Diğer yanda ise iOS için Epic Games ile Apple arasında bir anlaşmanın imzalanması gerekecek.

Kaynak: Tamindir

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