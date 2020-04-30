Epic Games Store'da İki Aşamalı Kimlik Doğrulama Faaliyete Geçti
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Epic Games Store'da İki Aşamalı Kimlik Doğrulama Faaliyete Geçti

Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Sunduğu avantajlar ve büyük yayıncılar ile yaptığı anlaşmalar ile oyuncular için sağlam bir alternatif haline gelmiş olsa da, başından beri eleştirilen bir sorun vardı.

Epic Games Store'da İki Aşamalı Kimlik Doğrulama Faaliyete Geçti
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Sunduğu avantajlar ve büyük yayıncılar ile yaptığı anlaşmalar ile oyuncular için sağlam bir alternatif haline gelmiş olsa da, başından beri eleştirilen bir sorun vardı. Hesap güvenliği konusu. Ancak bu sorun artık tarihe karışıyor. Epic Games, Epic Games Store için 2FA'yı (İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması) devreye soktu.

Ücretsiz Oyunlar için İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması Gerekecek

Ancak İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması, ilk etapta 28 Nisan - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Yani üç haftalık bir süreç söz konusu ve ücretsiz oyunların temin edilebilmesi için de zorunlu tutuluyor. Yani bu etkinleştirmeyi yapmadan ücretsiz oyunları kütüphanenize eklemeye çalışırsanız,

"İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması Gerekiyor

Bu ücretsiz oyunu alabilmek için hesabınızda İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması'nın kurulu olması gerekiyor. İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması, Epic Games hesabınıza ek güvenlik seviyesi sağlıyor ve izinsiz erişimleri engellemeye yardımcı olacak." uyarısı ile karşılaşacaksınız. Amerika menşeli yayıncı ayrıca yaptığı açıklama ile bunun Epic Games mağazası hesaplarının güvenliğini artıracak adımların atılabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını söylüyor.

İki Aşamalı Kimlik Doğrulaması'nı etkinleştirmek için hesabınıza gidip, PAROLA VE GÜVENLİK sekmesine tıklamanız ve etkinleştirmek istediğiniz seçeneği seçmeniz gerekiyor. Seçeneklerinizin arasında e-posta, SMS veya kimlik doğrulama uygulaması bulunuyor.

Daha fazla detay için, buradan Epic Games Store yardım sayfasına göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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