Epic Games Store bu hafta ücretsiz olarak Control oyununu veriyor!
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Epic Games Store bu hafta ücretsiz olarak Control oyununu veriyor!

Epic Games Store bu hafta ücretsiz olarak Control oyununu veriyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

159'lik fiyat etiketine sahip olan oyun Epic Games Store üzerinde ücretsiz oldu!

Her hafta oyuncuları merakla beklediği Epic Games Store bedava oyunlarında 10 Haziran haftasında ücretsiz olarak verilecek oyun belli oldu. Önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz olacak olan oyun Control oldu.

Control, Jesse Faden'ın hikayesini ve onun Müdür rolüne bürünürken sorularına cevap arayışını konu alıyor. Tıpkı Control dünyasının olduğu gibi Jesse'nin yolculuğunda karşılaştığı dostlarının da kendi hikayeleri var. Jesse diğer Büro ajanlarıyla çalışırken gizli deney ve sırları keşfeder.

Control

17.06.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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