Epic Games Store'a sepete ekle özelliği geliyor
Epic Games Store yavaş yavaş uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda oyunlara başarım özelliğini getiren Epic Games Store'a sepete ekle özelliği geliyor.
Artık Epic Games Store'dan birden fazla oyun almak istediğiniz zaman tek tek satın almanıza gerek kalmayacak. Epic Game Store'a sepete ekle özelliği geliyor ve tek seferde birçok oyunu satın alabileceksiniz.
Epic Games Store, her en kadar bu özellikleri getirmekte geç kalsa da ekleniyor olması yine de iyi bir şey. Sepete ekle özelliğinin yanı sıra, Epic Games'in yol haritasında : Epic Games'e istek listesi, Epic Games cüzdanı, çıkış tarihleri, başarımlar, kategoriler, güncelleme notları gibi özellikler eklenmişti. Önümüzdeki güncellemelerde ise mağazada trend oyunlar, sepete ekle, kullanıcı profilleri, sürüm karılaştırmaları gibi özellikler eklenecek. Bunların yanı sıra Epic Games'e Discord kanalları gibi sohbet odaları da yer alacak.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Haberler.com - Son Dakika Haberleri