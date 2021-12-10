Epic Games Store'a sepete ekle özelliği geliyor

Artık Epic Games Store'dan birden fazla oyun almak istediğiniz zaman tek tek satın almanıza gerek kalmayacak. Epic Game Store'a sepete ekle özelliği geliyor ve tek seferde birçok oyunu satın alabileceksiniz.

Epic Games Store, her en kadar bu özellikleri getirmekte geç kalsa da ekleniyor olması yine de iyi bir şey. Sepete ekle özelliğinin yanı sıra, Epic Games'in yol haritasında : Epic Games'e istek listesi, Epic Games cüzdanı, çıkış tarihleri, başarımlar, kategoriler, güncelleme notları gibi özellikler eklenmişti. Önümüzdeki güncellemelerde ise mağazada trend oyunlar, sepete ekle, kullanıcı profilleri, sürüm karılaştırmaları gibi özellikler eklenecek. Bunların yanı sıra Epic Games'e Discord kanalları gibi sohbet odaları da yer alacak.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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