Epic Games mağazasına istek lisesi özelliği ekleniyor

Epic Games mağazası hayranlarına istedikleri tüm oyunları takip etme ve haberdar olma olanağı sağlayan istek listesini sistemine ekliyor.

Epic Games, müşterilerin yaşam kalitesine yönelik özellikler söz konusu olduğunda rakip çevrimiçi vitrinleri yakalamak için hala çaba sarf ediyor. Bununla birlikte Epic Games tarafından yapılan yeni bir güncelleme, hayranların dört gözle bekledikleri oyunları daha iyi takip etmelerini sağlayan bu çok ihtiyaç duyulan istek listesini sundu.

Yeni güncellemenin özellikle istek listesi sistemiyle değiştirildiği şey, her oyuncunun listesine aynı anda kaç oyun ekleyebileceğinin üst sınırını değiştirmiş olmasıdır. Oyuncuların bu Epic Games İstek Listesi'ne ekleyebileceği oyunlar için yeni sınır 250 olarak belirlendi.

Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vererek platformuna yeni kullanıcılar eklemeye çalışıyor. Yaptığı güncellemeler sayesinde de daha kullanışlı bir platform olma yolunda ilerliyor.