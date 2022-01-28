Epic Games kullanıcılarına 130 TL değerinde kupon hediye ediyor! 130 TL değerindeki kupon nasıl alınır?
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Epic Games'in kaydol ve tasarruf et kuponu kapsamında 130,00 TL kupon indiriminden faydalanmanız için yapmanız gereken tek bir adım bulunmaktadır. Peki 130 TL değerindeki ücretsiz kupon nasıl alınır? Detaylar haberimizde...
Epic Games'in 130,00 TL değerindeki kaydol ve tasarruf et kuponu, 199,99 TL üzerindeki siparişlerinizde geçerli olacak 130 TL indirim kuponu ücretsiz olarak verilmektedir. Kuponu almanız için yapmanız gereken şey çok basit.
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EPIC GAMES 130 TL KUPON NASIL ALINIR?
Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği kaydol ve tasarruf et kuponunu almak için yapmanız gereken tek şey Epic Games ayarlar sayfasından iletişim bölümüne giderek "E-postalara Abone Ol" başlığı altında "Evet, bana Epic Games ürünleri, haberleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında e-posta gönder." seçeneğini aktif ederek 199,99 TL üzerindeki satın alımlarda geçerli 130 TL değerindeki kuponu kazanabilirsiniz.
Daha öncelerinde de aynı indirimi uygulayan Epic Games, e-posta bildirimlerini açtığınız taktirde 60 TL'lik hediye kuponu vermekteydi. Epic Games, yeni yıl ile beraber hediye kuponunu yüzde 120'ye yakın artırarak yeni kuponunu 130 TL yaptı.