Epic Games'in ücretsiz yeni oyunu erişime açıldı!

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta beklediği ücretsiz oyunlarda bu hafta 40 TL değerinde strateji oyunu Galactic Civilizations 3'ü veriyor. Epic Games'in ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games oyunları erişime açıldı, oyunları ücretsiz olarak buradan indirip oynayabilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

GALACTIC CIVILIZATIONS 3

Zamana meydan okuyacak bir uygarlık kur! Düzinelerce eşsiz ırk arasından seçim yaparak diplomasi, casusluk, teknolojik gelişmeler ve daha fazlasıyla galakside adını duyur!

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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