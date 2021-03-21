Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunu belli oldu
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Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunu belli oldu

21.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:32
Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunu belli oldu

Epic Games'te önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu Creature in the Well olacak.

Epic Games, önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Epic Games Store'un her hafta ücretsiz olarak verilen oyun serisine yine harika bir oyun geliyor.

Epic Games'te önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu Creature in the Well olacak. Oyun, 25 Mart - 01 Nisan 2021 tarihleri arasında ücretsiz kalacak. Bir önceki haftanın oyunu olan The Fall ise 25 Mart'a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek.

Creature in the Well nasıl bir oyun?

Bu ilginç oyunda Pinball Hack'n Slash'i benzeri bir oyun oynuyoruz. Kalan son BOT-C birimini oynadığımız oyunda, oldukça eski bir tesisi yeniden çalışır hale getirmek için uğraşıyoruz.

Tesisin içinde bulduğumuz parçaları ve ekipmanları kullanarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hem tesisi bulmak hem de kum fırtınalarını durdurmak için görevleri yapmamız gerekiyor.

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Kaynak: Playerbros

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