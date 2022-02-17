Epic Games'in kullanıcı sayısı şaşırttı! Yarım milyarı geçti - Haberler
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Epic Games'in kullanıcı sayısı şaşırttı! Yarım milyarı geçti

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Epic Games'in kullanıcı sayısı şaşırttı! Yarım milyarı geçti

Steam'e rakip olarak piyasaya sürülen dijital dağıtım ve video oyun geliştiricisi Epic Games'in toplam kullanıcı sayısı açıklandı. Unreal Engine'in internet sitesinde paylaşılan bilgilerde Epic Games'in toplam kullanıcı sayısı yarım milyarı geçti.

Her Perşembe ücretsiz olarak verdiği oyunların yanı sıra kullanıcılarına verdiği değer ile kendini bir adım öne çıkaran dijital video oyun dağıtım platformu Epic Games, GTA V'i ücretsiz olarak vermesiyle beraber Epic Games'e büyük bir kullanıcı göçü yaşadı. 2022'de de ücretsiz oyunlar vermeye devam edecek olan Epic Games'in toplam kullanıcı sayısı paylaşıldı.

500 MİLYON KULLANICI HESABI VAR

Epic Games'in geliştirdiği oyun motoru Unreal Engine'in internet sitesinde yaptığı paylaşımda,"Epic'te rakamlar bunu yansıtıyor. Şu anda Fortnite, Rocket League ve Epic Games Store'da 2,7 milyar arkadaş bağlantısı olan 500 milyondan fazla Epic Games hesabı var." ifadelerine yer verdi.

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Ayrıca 3D deneyimlere olan iştahın artmasıyla beraber de içerik üreticilerinin geçen yıla oranla Unreal Engine'i indirme oranında 2020'den bu yana yüzde 40'lık bir oranda artış yaşandı.

Epic Games'in kullanıcı sayısı şaşırttı! Yarım milyarı geçti

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

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