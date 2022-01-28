Epic Games'in kullanıcı sayısı 200 milyona yaklaştı

2021 yılında Epic Games Store platformu üzerinde 625 milyon sterlinden fazla harcandı. Bu harcanan para bir önceki seneye göre yüzde 20'lik bir artışa neden oldu.

EPIC GAMES KULLANICI SAYISI 194 MİLYONU GEÇTİ

Epic Games'in yaptığı açıklamada, "Şu anda 2020'den itibaren 34 milyonluk bir artışla 194 milyondan fazla Epic Games Store PC kullanıcısı var. Günlük aktif kullanıcılar 31,1 milyon ile zirve yaptı ve aynı anda gelen kullanıcıların zirvesi 13,2 milyona ulaştı." ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ OYUNLAR 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Epic Game Store da önümüzdeki yıla bakıyor ve ücretsiz oyunların 2022'de devam edeceğini onaylıyor. Oyuncu profilleri de genişletilerek başarı verilerinden daha fazlası sağlanacak.

"Kütüphane ve İndirme yönetimiyle ilgili oyunculardan çok fazla geri bildirim aldık ve önümüzdeki yıl bunları aktif olarak ele alıyoruz. Bu, seçilen oyunları indirmeler için önceliklendirme ve sıraya alma yeteneğini, kitaplığınızı filtrelemenize ve düzenlemenize yardımcı olacak daha fazla seçenek, kitaplık görünümünde daha fazla oyun görmenizi ve kitaplığınızı başlatıcının dışında görüntüleme işlevini içerir."