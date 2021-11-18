Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! - Haberler
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta üç adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun iki oyun 59 TL değerinde iken diğer oyunun fiyatı henüz belli değil.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION ve Never Alone (Kisima Ingitchuna)'u ücretsiz olarak veriyor. 18 Kasım saat 19:00'dan sonra hemen kütüphanenize ekleyip, indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 25 Kasım 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

GUILD OF DUNGEONEERING

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Guild of Dungeoneering, bir bükülme ile sıra tabanlı bir zindan gezginidir: kahramanı kontrol etmek yerine etraflarındaki zindanı inşa edersiniz. Lonca destelerinizden çekilen kartları kullanarak odaları, canavarları, tuzakları ve elbette ganimetleri bırakırsınız!

KID A MNESIA EXHIBITION

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

KID A MNESIA; Radiohead'in 20 kadar yıl önceden gün yüzüne çıkarılan Kid A ve Amnesiac kayıtları ve sözlerinden, sanatı ve oluşumlarından inşa edilerek yeniden bir araya getirilen, yeni bir mutant yaşam verilen capcanlı rüyalarla dolu yapıt niteliğinde bir evrendir.

NEVER ALONE (KISIMA INGITCHUNA)

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Donmuş tundrada gezinirken, tehlikeli buz kütlelerinde atlarken, sualtı mağaralarında yüzerken ve hem garip hem de tanıdık düşmanlarla yüzleşirken her iki karaktere de tek oyunculu modda rehberlik edin veya bir arkadaşınızla işbirliği içinde oynayın.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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