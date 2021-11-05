Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta bir adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 49 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Aven Colony'yi ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 11 Kasım saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

AVEN COLONY

Aven Colony'de insanlığın yeni yuvasını inşa et. Dünyadan çok uzakta, çöller, tundralar ve sulak alanlardan oluşan yabancı bir gezegen olan Aven Prime'ı keşfet. Yeni bir dünyaya yerleşmenin zorluklarının üstesinden gelerek kolonilerini inşa edip genişleterek devasa, büyüyen şehirlere dönüştür.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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