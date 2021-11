Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyun belli oldu

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyununda Aven Colony yer alıyor. Her hafta Perşembe günü ücretsiz oyun veren Epic Games'in 4 Kasım'daki ücretsiz oyunu belli oldu.

Geliştiriciliğini Mothership Entertainment, yayıncılığını ise Team17 Digital'in yaptığı Aven Colony'de insanlık için yeni bir ev inşa edin. Dünyadan ışık yılı uzaklıkta çöller, tundralar ve sulak alanlardan oluşan yabancı bir gezegen olan Aven Prime'ı keşfedin. Yeni bir dünyaya yerleşirken karşılaştığınız tehditlerle uğraşırken kolonilerinizi devasa, genişleyen şehirler haline getirin.

Aven Colony 25 Temmuz 2017 tarihinde PlayStation 4, Microsoft Windows ve Xbox One için piyasaya sürüldü. Beta sürümü 8 Eylül 2016'da Microsoft Windows'da piyasaya sürüldü.

