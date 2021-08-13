Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun Rebel Galaxy oldu!
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Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun Rebel Galaxy oldu!

Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun Rebel Galaxy oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde 25 TL satış fiyatıyla listelenen oyun kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşte detaylar!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açık dünya rol yapma oyunu Rebel Galaxy oldu. Toplam satış fiyatı 25 TL olan oyun, Epic Games Store üzerinde 19 Ağustos saat 18:00'a kadar ücretsiz olacak.

REBEL GALAXY

Geliştirici ve yayıncısının Double Damage Games olduğu Rebel Galaxy 2015 yılında PC platformuna çıkmıştı. Rebel Galaxy 2019 yılında da ücretsiz dağıtılmıştı, eğer o fırsatı kaçırdıysanız ve oyunu oynamak istiyorsanız ikinci bir şans doğdu demektir.

Rebel Galaxy, tek oyunculu bir oyundur. Bilinen evrenin ucundaki tuhaf sakinlerle aksiyon dolu bir savaş, keşif, buluş, ticaret ve "pazarlık" oyunudur. Korsanlarla savaşacak, anormallikleri keşfedecek, uzaylılarla arkadaş olacak, savaş enkazlarını yağmalayacak, asteroitlerden kaynak çıkaracak ve yapıtları keşfedeceksiniz. Bu heyecan dolu uzay macerasında, düzenbaz bir iyi, kurnaz bir uzay tüccarı ya da güce aç bir korsan olarak yolunuzu seçin.

REBEL GALAXY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows XP
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ/ AMD Athlon X2 2.8 GHz
  • Bellek: 2 GB
  • Grafikler: Shader Model 3.0, 512 Vram
  • Depolama: 2 GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz
  • Bellek: 2 GB
  • Grafikler: Shader Model 3.0, 512 Vram
  • Depolama: 2 GB
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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