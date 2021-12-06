Epic Games'in 9-16 Aralık tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı - Haberler
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Epic Games'in 9-16 Aralık tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in 9-16 Aralık tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı

Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlarını kullanıcılarına verdikten sonra bir sonraki ücretsiz oyunların hangileri olacağını açıkladı. İşte 9-16 Aralık tarihince Epic Games'te ücretsiz olacak oyunlar.

Bu hafta kullanıcılarına Dead by Daylight ve While True Learn () oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games, bir sonraki ücretsiz oyunlarını da açıkladı.

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games, 9-16 Aralık tarihleri arasında kullanıcılarına Godfall Challenger Edition ve Prison Architect'i ücretsiz olarak verecek.

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GODFALL CHALLENGER EDITION

Epic Games'in 9-16 Aralık tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı

Godfall'un gücünü anında açığa çıkar! Godfall Challenger Edition ile son seviye Valor zırhının kilidini anında açabilir, bolca beceri puanı kazanabilir ve çeşitli ölümcül silahları kuşanabilirsin. Üç oyun sonu modunda mücadele et!

PRISON ARCHITECT

Epic Games'in 9-16 Aralık tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı

Hoş Geldiniz Hapishane Müdürleri! Dünyanın en amansız mahkûmlarıyla ancak dünyanın en amansız Hapishane Müdürü başa çıkabilir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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