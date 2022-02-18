Epic Games'in 17 Şubat ücretsiz oyunu açıldı

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Brothers – A Tale of Two Sons'ı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunu 24 Şubat saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Farklı oyun tatları arayanların kesinlikle oynaması gereken bir türden bir macera oyunudur Brothers – A Tale of Two Sons. Tek bilgisayardan iki kişi beraber oynayabildiğiniz bu oyunda iki çocuk hasta babalarını iyileştirmek için çare aramak üzere bir yolculuğa çıkmaktadırlar.

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BROTHERS: A TALE OF TWO SONS

İsveçli film yönetmeni Josef Fares ve geliştirici ekip Starbreeze Studios'un destansı yolculukta iki kardeşe rehber olunmaktadır.Tek oyunculu modda ortaklaşma heyecanını tadarken iki kardeşi aynı anda yönetin.

Bunun yanı sıra oyun içerisinde bulmacaları çözerken diğer yandan da çeşitli bölgeleri keşfederken boss'lar ile savaşın. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız.