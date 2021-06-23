Epic Games, iki yeni hizmetini duyurdu!

Dev oyun firması Epic Games, oyun geliştiricilerinin elini rahatlatan bir haber verdi. Son zamanlarda üzerinde çalıştıkları iki yeni özelliği tanıtan Epic, hizmetlerin her oyun motoruna uygun olduğunu ve bütün servisler tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Epic Games'in yeni hizmetleri neler? İşte detaylar!

Epic Games, oyun geliştiricileri için sesli sohbet ve hile karşıtı servislerini tanıttı. Yapılan bu yenilikler oyun geliştiricilerinin mesai saatlerini düşürecek gibi görünüyor. Epic, çevrim içi servislerin, bu yeniliklerden faydalanmasına da imkan sağlıyor.

Yeni hizmetler kendi platformuna ve Unreal oyun motoruna özel olarak kullanılmayacak. Her oyun motoruna ve platforma göre hazırlanan hizmetler; Windows, Mac, Linux, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, iOS ve Android için çıkan oyunlar bu servisleri kullanıma şansına sahip.

EPIC GAMES, SESLİ SOHBET HİZMETİ VE HİLE KARŞITI SERVİSİNİ TANITTI

Epic Games, hile karşıtı servisinin ve sesli sohbet hizmetlerinin aktif olarak kullanıma açık olduğunu belirtirken. Sesli sohbet özelliğinin Fortnite oyuncuları tarafından kullanıldığını açıkladı.

Sesli sohbet hizmeti; lobiler ve oyundaki karşılaşmalar sırasında hem bire bir hem de grup sohbetini destekliyor. Epic ayrıca, yüksek sesli bir teknoloji hizmetinden yararlandıklarının da altını çizdi.

Easy Anti-Cheat özelliğiyle ilgili de bilgi paylaşan Epic Games, PC oyuncularının yaşadığı hile sorunun önüne geçmek istediklerini ve tamamen ücretsiz olarak sunulan yeni özelliklerinin oyun motorların hepsiyle uyumlu olduğunu açıkladı.