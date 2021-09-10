Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı

Fortnite yapımcısı Epic Games, 2019 yılında satın aldığı görüntülü soybet uygulaması Houseparty'yi kapatıyor.

Epic Games, Houseparty'yi 2019 yılında 35 milyon dolara satın almıştı ve mevcut kullanıcıları için uygulamanın Ekim ayında kapanacağını bildirdi ve uygulama mağazalardan kaldırıldı.

2015 yılında kurulan Houseparty, kullanıcıların arkadaşlarıyla grup halinde görüntülü sohbetlere katılmaları ve hatta Uno, trivia gibi oyunlar oynamalarını sağlayan bir uygulamaydı. Geçen yıl Epic Games, oyuncuların oyun oynarken arkadaşlarından gelen canlı yayınları görmelerini sağlamak için Houseparty'yi Fortnite ile entegre etmişti.

EKİM AYINA KADAR KULLANIMA AÇIK

Epic Games'in sadece görüntülü sohbetin ötesinde daha büyük bir şeye sahip olabbileceği bununla birlikte, Epic Games'in bugün söyleyeceği tek şey, Housepartyekibinin artık uygulamaya gereken ilgiyi veremeyeceğidir.

Bu hamlenin bir sonucu olarak Houseparty ekip üyelerinden hiçbiri bırakılmasa da, Epic Games ürün ailesinde "sosyal etkileşimlere" izin vermek için yeni yollar üzerinde çalışabilecekleri diğer ekiplere katılacakları söylendi.

Houseparty'ye sahip olanlar Ekim ayına kadar kullanmaya devam edebilecek. Ekim ayına kadar kullanıma açık olacağı duyuruldu.