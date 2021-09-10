Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı

Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Fortnite yapımcısı Epic Games, 2019 yılında satın aldığı görüntülü soybet uygulaması Houseparty'yi kapatıyor.

Epic Games, Houseparty'yi 2019 yılında 35 milyon dolara satın almıştı ve mevcut kullanıcıları için uygulamanın Ekim ayında kapanacağını bildirdi ve uygulama mağazalardan kaldırıldı.

2015 yılında kurulan Houseparty, kullanıcıların arkadaşlarıyla grup halinde görüntülü sohbetlere katılmaları ve hatta Uno, trivia gibi oyunlar oynamalarını sağlayan bir uygulamaydı. Geçen yıl Epic Games, oyuncuların oyun oynarken arkadaşlarından gelen canlı yayınları görmelerini sağlamak için Houseparty'yi Fortnite ile entegre etmişti.

EKİM AYINA KADAR KULLANIMA AÇIK

Epic Games'in sadece görüntülü sohbetin ötesinde daha büyük bir şeye sahip olabbileceği bununla birlikte, Epic Games'in bugün söyleyeceği tek şey, Housepartyekibinin artık uygulamaya gereken ilgiyi veremeyeceğidir.

Bu hamlenin bir sonucu olarak Houseparty ekip üyelerinden hiçbiri bırakılmasa da, Epic Games ürün ailesinde "sosyal etkileşimlere" izin vermek için yeni yollar üzerinde çalışabilecekleri diğer ekiplere katılacakları söylendi.

Houseparty'ye sahip olanlar Ekim ayına kadar kullanmaya devam edebilecek. Ekim ayına kadar kullanıma açık olacağı duyuruldu.

Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Şevket Çoruh Defne Samyeli
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Epic Games, Houseparty'yi kapatma kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:57:23. #1.16#

title