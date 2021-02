Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! Sistem gereksinimleriyle dikkat çeken yapımlar!

Epic Games tarafından haftanın yeni 2 ücretsiz oyunu açıklandı. Şirket, düşük veya yüksek fark etmeksizin her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunları, oyunseverlerin hizmetine sunuyor. Açıklanan oyunların isimleri ve ne zamana kadar ücretsiz olacakları da belli oldu. Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri, For The King sistem gereksinimleri...