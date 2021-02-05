Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! Sistem gereksinimleriyle dikkat çeken yapımlar!
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Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! Sistem gereksinimleriyle dikkat çeken yapımlar!

05.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:27
Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! Sistem gereksinimleriyle dikkat çeken yapımlar!

Epic Games tarafından haftanın yeni 2 ücretsiz oyunu açıklandı. Şirket, düşük veya yüksek fark etmeksizin her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunları, oyunseverlerin hizmetine sunuyor. Açıklanan oyunların isimleri ve ne zamana kadar ücretsiz olacakları da belli oldu. Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri, For The King sistem gereksinimleri...

Şirket, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarlar listesine yenilerini ekledi. Satış fiyatları 32,00 TL olan For The King ve Metro Last Light Redux oyunları, Epic Store üzerinden ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin hizmetine sunuldu.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN: METRO LAST LİGHT REDUX

Aksiyon dolu savaş sahnelerini olan ve dünyada ki yaşamın yerle bir olduğu bir gelecekte geçen Metro serisinin en popüler oyunlarından biri olan Last Light Redux, 2034 yılının Moskova'sında geçiyor. Oyunda, insandan daha çok mutantlar ve yaratıkların arasında hayatta kalmaya çalışılıyor.

Satış fiyatı 31,00 TL olan oyun 11.02.2021 tarihine kadar, Epic Store'da ücretsiz şekilde hizmete sunuluyor.

Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows Vista/ 7/ 8 (64-bit)

İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU or better)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT

İKİNCİ BEDAVA OYUN: FOR THE KİNG

For The King, IronOak Games tarafından geliştirilip, 19 Nisan 2018 yılında Curve digital tarafından yayınlandı. Sıra temelli çeşitli görevler tamamlanmaya çalışılan oyun çevrimiçi veya çevrimdışı oynanabiliyor.

Satış fiyatı 32,00 TL olan oyun 11.02.2021 tarihine kadar, Epic Store'da ücretsiz şekilde hizmete sunuluyor.

Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4300, AMD Athlon Dual Core 4450e

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GTX, Intel HD Graphics 4600, AMD Radeon HD 3850

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