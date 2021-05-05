Epic Games Fortnite'ı Xbox Cloud oyun sistemine kabul etmiyor
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Epic Games Fortnite'ı Xbox Cloud oyun sistemine kabul etmiyor

Epic Games Fortnite'ı Xbox Cloud oyun sistemine kabul etmiyor
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Epic Games'in kamuoyuna duyurulan ifadesinde Fortnite'ın Microsoft Xbox Bulut Oyun hizmetinde yer almasını istemiyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Konuya ilşkin açıklama Epic Games şirketinden geldi. Epic Games kamuoyuna duyurduğu açıklamasında FortniteXbox Bulut oyun sistemine dahil etmek istemediğini açıkladı.

Epic Games'in iş geliştirmesinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Krenier, Fortnite'ın neden xCloud sisteminde bulunmadığı üzerine bir soru aldı ve oyunun xCloud'da yer almamasının bilerek yapıldığını doğruladı. İfadenin kamuoyuna sunulup büyük ölçüde redakte edilmesinden önce Krenier:"Microsoft'un xCloud sisteminin PC'ye sunulan özelliklerle rekabet etmeye çalıştığını gördük." ifadelerini kullandı.

Epic Games'in Nvidia ile kurduğu ortaklık bu vesileyle Fortnite'ın GeForce Now'da olması, oyunu bir İPhone üstünde oynamananın tek yolu. Bu nedenden ötürü Xbox Bulut Oyun hizmetinin kendilerine rakip olarak görmesi anlaşılabilir bir durum. Nvidia ile olan anlaşmalarına göre oyun içi alınan kazançlar direkt olarak Epic Games'e gitmekte ancak Xbox ve Xbox Bulut oyun hizmetinde öncelik Microsoft'un ödeme servislerinde oluyor ve bu da kesintilere olanak sağlıyor.

Microsoft'un kendi haklarına bir pay istedikleri kesin olsa da, Epic Games'in bu konu hakkında herhangi bir toplantı yapmadığını Krenier'e sorulan, bir görüşme yapmayı denedikleri hakkındaki soruya net bir şekilde "Hayır" cevabı verilmesinden anlayabiliyoruz.

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