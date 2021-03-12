Epic Games, fiyatı 50 TL olan oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz bir oyun vermeye devam ediyor. Epic Games, bu hafta fiyatı 50 TL olan Suviving Mars oyununu ücretsiz olarak veriyor.

Surviving Mars, konusu Mars'ta bir koloni kurup bu süreçte hayatta kalmayı içeren bir bilim kurgu şehir kurma oyunudur. Koloniniz için bir yer belirlemeden önce kaynak ve finansal destek için bir uzay ajansı seçin. Kubbeler ve altyapı inşa edin, yeni olasılıkları araştırın ve yerleşiminizi şekillendirip genişletmenin daha ayrıntılı yollarını açmak için dronları kullanın.

Kendi yiyeceklerinizi yetiştirin, maden çıkarın veya zor bir çalışma gününden sonra barda rahatlayın. Ama hepsinden önemlisi, yerleşimcilerinizi hayatta tutun. Tuhaf ve yeni bir gezegende kolay bir görev değil.

Surviving Mars'ta yalnızca kendi kolonimizi koruyup kollamakla da kalmıyoruz. Elimizde neredeyse hiç keşfedilmemiş bir gezegen olduğunu unutmayın, keşfedilecek çok sayıda gizem var. Bu yabancı dünyanın gizemlerini açığa çıkarırken stratejinizi uygulayın ve koloninizin hayatta kalma şansını artırın.

18 Mart'a kadar hebanızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros