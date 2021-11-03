Epic Games, Çin'de Fortnite'ı kapatıyor

Oyuna yeni oyuncu kayıtları oluşturmasını durdurdu ve web sitesinde yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü itibariyle oyun artık indirilemeyecek.

Epic Games tarafından geliştirilen ve Tencent ortaklığıyla Temmuz 2018'de Çin piyasasına sürülen Fortnite, Çinli internet ve oyun devi yaklaşık on yıl önce Epic Games'in yaklaşık %40 hissesini satın almıştı.

Fortnite, Twitter hesabına göre Mayıs 2020 itibarıyla 350 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahipti. Haziran ayında ana oyunlarında ve çevrimiçi video oyun mağazasında 500 milyondan fazla hesabı olduğunu açıklanmıştı.

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Bu haftaki duyuruda Fortnite Çin'de oyunun test sürümü olduğunu söyledi. Oyunun neden kapandığını söylemedi, ancak test sürümüne katılan herkese teşekkür etti.

15 Kasım tarihinden itibaren Fortnite'ın Çin sürümü tamamen kapatılacak. Kapatılma nedenini açıklamasalar da, Çin'in son zamanlarda çocukların video oyunu oynama saatlerini kısıtlaması nedeniyle alakalı olabileceği düşünülüyor.

Çin'deki Fortnite oyuncuların gönderilen e-postalarda ise, "Fortnite Çin oyuncularına: Fornite Çin'in Beta testi sona erecek ve sunucular yakında kapatılacak. 1 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de yeni kullanıcı kayıt girişini ve oyun indirme portalını kapatacağız. 15 Kasım Pazartesi saat 11.00'de Fornite sunucularını kapatacağız ve oyuncular artık oyuna WeGame istemcisi üzerinden bağlanamayacak. Beta'ya katılarak bizimle "Savaş Otobüsüne" binen tüm Fortnite Çin oyuncularına teşekkür ederiz." Sözlerine yer verilmiş.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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