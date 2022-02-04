Epic Games bu hafta kullanıcılarına 49 TL değerinde oyun hediye ediyor
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Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 49,00 TL değerinde
Epic Games bu hafta kullanıcılarına Yooka-Laylee and the Impossible Lair'ı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunu 10 Şubat saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
Epic Games her hafta perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Marvelous Inc'in geliştirdiği 49,00 TL değerindeki Yooka-Laylee and the Impossible Lair oldu.
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EPIC GAMES STORE 3 KASIM ÜCRETSİZ OYUNU
YOOKA-LAYLEE AND THE IMPOSSIBLE LAIR
Yooka-Laylee and the Impossible Lair, "Donkey Kong Country" arka planındaki birkaç önemli yaratıcı yeteneğin ellerinden çıkan yepyeni bir platform macerasıdır. Hayırsız baş düşmanları Capital B'ye karşı dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor!