Epic Games bu hafta kullanıcılarına 49 TL değerinde oyun hediye ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Epic Games bu hafta kullanıcılarına 49 TL değerinde oyun hediye ediyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Epic Games bu hafta kullanıcılarına 49 TL değerinde oyun hediye ediyor

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 49,00 TL değerinde

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Yooka-Laylee and the Impossible Lair'ı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunu 10 Şubat saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games her hafta perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Marvelous Inc'in geliştirdiği 49,00 TL değerindeki Yooka-Laylee and the Impossible Lair oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EPIC GAMES STORE 3 KASIM ÜCRETSİZ OYUNU

YOOKA-LAYLEE AND THE IMPOSSIBLE LAIR

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, "Donkey Kong Country" arka planındaki birkaç önemli yaratıcı yeteneğin ellerinden çıkan yepyeni bir platform macerasıdır. Hayırsız baş düşmanları Capital B'ye karşı dost ikilinin durumu kurtarmak için bir kez daha harekete geçmesi gerekiyor!

Epic Games bu hafta kullanıcılarına 49 TL değerinde oyun hediye ediyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title