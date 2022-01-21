Epic Games bu hafta 89TL değerinde ücretsiz oyun veriyor

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki oyunu 89,00 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Relicta'yı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunu 27 Ocak saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

RELICTA

Relicta, Chandra Üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay'ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür…

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri