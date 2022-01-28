Epic Games bu hafta 77 TL değerinde ücretsiz oyun veriyor

Epic Games bu hafta kullanıcılarına DAEMON X MACHINA ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunu 3 Şubat saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games her hafta perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Marvelous Inc'in geliştirdiği 77,00 TL değerindeki DAEMON X MACHINA oldu.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

DAEMON X MACHINA

Daemon x Machina, tamamen özelleştirilebilir Arsenal mech'ini sür ve bu kıyamet sonrası aksiyon oyununda yozlaşmış makinelere ve dev robotlara karşı insanlığı korurken diğer paralı askerlere katıl!