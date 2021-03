Epic Games Bahar İndirimi başladı! Cyberpunk 2077 ve daha fazlası artık uygun fiyatlarda!

Epic Games mağazası üzerinden yeni indirim haftasını başlattı. Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla ve daha fazlası şimdi uygun fiyatlarda... İndirime giren diğer oyunların öğrenmek için haberin devamına bakınız!

Oyun sektörünün büyük şirketlerinden birisi olan Epic Games mağazasında birkaç oyun için bahar indirimlerinin başladığını duyurdu. İndirim haftasında ayrıca, yeni çıkan bazı oyunlarda mevcut.

Son zamanlarda platformlar arası bir indirim rekabetinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Epic Games'in yaptığı Bahar indiriminde geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni oyunlarında olduğu görülüyor. Ayrıca, BAFTA Ödülleri'ne aday olan oyunların da özel bir indirime girdiğini görüyoruz. Bu da oyun platformları arasında geçen bu indirim savaşının devam edeceğinin büyük bir göstergesi.

Epic Games Bahar İndirimleri için son tarih 8 Nisan 2021.

İndirimler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayınız.

EPIC GAMES BAHAR İNDİRİMİ - İNDİRİMLİ OYUNLAR

· HITMAN 3 - 195,00 TL

· Grand Theft Auto V - 84,50 TL

· Assassin's Creed Valhalla - 201,75 TL

· SnowRunner - 96,00 TL

· Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Gaia Edition - 261,80 TL

· Tom Clancy's The Division 2 - 40,50 TL

· Immortals Fenyx Rising - 134,50 TL

· Godfall - 164,34 TL

· Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL

· Civilization VI - 54,75 TL

· Metro Exodus - 84,66 TL

· The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 15,00 TL

· Cyberpunk 2077 - 224,10 TL