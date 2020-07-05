Epic Games 3 Oyunu Ücretsiz Dağıtacak! Son zamanlardaki çıkışları ile ünlenen Epic Games, Steam'e rakip olmaya devam ediyor. Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtarak popülerliğini artıran Epic Games 3 oyunu ücretsiz dağıtarak önümüzdeki haftaya başlayacak.

Son zamanlardaki çıkışları ile ünlenen Epic Games, Steam'e rakip olmaya devam ediyor. Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtarak popülerliğini artıran Epic Games 3 oyunu ücretsiz dağıtarak önümüzdeki haftaya başlayacak. Geçtiğimiz hafta bir oyunun ücretsiz dağıtımını iptal eden Epic Games, telafi için 9 Temmuz tarihinde tam 3 adet oyunu ücretsiz dağıtacak. İşte o oyunlar ve oyunların konuları.

1- Lifeless Planet: Premier Edition

Size verilen bir gezegeni araştırdığınız ve bu sırada çeşitli maceralara atıldığınız oyun, 2014 yapımı. Cansız bir gezegende geçen oyun, 9 Temmuz tarihinde Epic Games'de ücretsiz olacak.

2- Killing Floor 2

Çok oyunculu bir FPS oyunu olan Killing Floor 2, ilk olarak 2016 yılında karşımıza çıkıyor. 6 oyunculu ve 12 oyunculu eşleştirmeleri olan Killing Floor 2, önümüzdeki hafta Epic Games'de ücretsiz olacak.

3- The Escapists 2

Listedeki son oyun olan The Escapists 2, yine çok oyunculu olarak oynanılabiliyor. Ana amacı hapisaneden kaçmak olan 2017 yapımı oyun, diğer iki oyun ile birlikte ücretsiz olarak dağıtılacak.

Epic Games önümüzdeki hafta bu üç oyunu ücretsiz olarak verecek. Tabi piyasada çok aranan oyunlar olmasa bile, gerçekten heyecan verici oyunlar oldukları kesin. Tabi hikaye severler için listedeki en güzel oyun Lifeless Planet olacaktır. Bakalım Epic Games başka hangi oyunları ücretsiz sunacak.

Kaynak: Tamindir