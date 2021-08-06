Epic Games, 270 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games Store'da 270 TL değerindeki 2 oyun ücretsiz oldu. Epic Games Store kullanıcıları, bugün itibarıyla A Plague Tale: Innocence ve Minit oyunlarını indirebilecekler.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 2 yeni oyun daha katıldı. Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyunları toplam 270 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına A Plague Tale: Innocence ve Minit'i ücretsiz olarak veriyor. Devam filmi bu yılki E3'te duyurulduğundan, özellikle A Plague Tale'i kapmak için harika bir zaman.

Oyunları, 2 Ağustos saat 18:00'a kadar kütüphanenize kalıcı şekilde ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

Plague Tale, kendilerini 14. Yüzyıl fransa'sında engizisyon tarafından avlanan Amicia ve Hugo kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Oyun, savaştan veba'ya kadar o zamanın dehşetlerini oldukça düşünceli bir şekilde tasvir ediyor ve kardeşler yolculuklarında birçok korkuyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

MINIT

Minit, bir seferde altmış saniye oynanan tuhaf bir maceradır. Sıra dışı insanlara yardım etmek, sayısız sırrı ortaya çıkarmak ve tehlikeli düşmanları aşmak için, her gün sadece bir dakika sonra sona erecek talihsiz bir laneti kaldırma umuduyla, evinizin rahatlığının dışına yolculuğa çıkın. Minit, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann arasında bir iş birliğidir.