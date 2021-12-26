Epic Games 200 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Yaptı

Epic Games her gün gizemli bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. 15 gizemli oyunun 10. Su bugün belli oldu.

Bugün verilen ücretsiz oyunu; PREY

200 TL değerindeki Bathesda'nın Arkane stüdyosu tarafından geliştirilen FPS, Aksiyon ve Macera oyunu Prey, günün ücretsiz oyunu oldu. Bu bağlantıya tıklayarak mağaza sayfasına ulaşabilir, oyunu yarın yani 26 Aralık 19: 00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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