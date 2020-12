Epic Games 18 Aralık ücretsiz: Cities Skylines bedava nasıl alınır? Cities Skylines sistem gereksinimleri!

Cities: Skylines, klasik şehir kurma simülasyonunun modern bir versiyonudur. Oyun, gerçek bir şehri yaratıp idare etmenin heyecanını ve zorluklarını yaşatabilmek için bir taraftan şehir kurma tecrübesinin oturmuş yapısını korurken diğer taraftan yeni oynanış unsurları sunar. Epic Games ücretsiz oyunları arasında bu hafta Cities Skylines yer alıyor. Cities Skylines bedava nasıl alınır? Cities Skylines sistem gereksinimleri!

CITIES SKYLINES KONUSU

Klasik Şehir Kurma Simülasyonunun Modern Versiyonu

Cities: Skylines, klasik şehir kurma simülasyonunun modern bir versiyonudur. Oyun, gerçek bir şehri yaratıp idare etmenin heyecanını ve zorluklarını yaşatabilmek için bir taraftan şehir kurma tecrübesinin oturmuş yapısını korurken diğer taraftan yeni oynanış unsurları sunarak bu tecrübeyi genişletiyor. Oyunda Cities in Motion serisinin yapımcılarının tasarladığı tam teşekküllü bir ulaşım sistemi bulunuyor. Ayrıca oyunu kendi oyun tarzına göre katmanlı ve zorlu bir simülasyon arasında dengeleyebilmeni sağlayan mod desteği de bulunuyor. Tek sınır hayal gücünün sınırları; o yüzden kontrolü eline al ve ulaşabildiğin kadar yükseklere uzan!

Çok katmanlı ve zorlu bir simülasyon

Sıfırdan şehir kurmayı öğrenmek kolay ama bu konuda uzmanlaşmak zor. Şehrinin belediye başkanı olarak eğitim, su, elektrik, polis, itfaiye, hastane ve çok daha fazla temel ihtiyacı dengelemekle ve şehrinin ekonomik sistemini idare etmekle ilgileneceksin. Şehrinin sakinleri farklı oyun senaryolarına uygun, gerçekçi ve akıcı bir şekilde hareket ediyor.

Geniş kapsamlı yerel trafik simülasyonu

Colossal Order'ın Cities in Motion serisindeki geniş tecrübesinden güç alarak tasarlanan yepyeni ve son derece iyi çalışan bir ulaşım sistemi.

Bölgeler ve Politikalar

Makamında oturan bir yöneticiden daha fazlası ol. Şehrinin farklı bölümleriyle ilgilenip bölgelere ayırmak politikaları uygulamanı ve bu da kendi şehrinin Belediye Başkanı olmanı sağlar.

CITIES SKYLINES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cities Skylines minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Cities Skylines önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

CITIES SKYLINES BEDAVA NASIL ALINIR?

Epic Games kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyunun linkine buradan ulaşabilirsiniz.