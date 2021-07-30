Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!
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Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde toplam 150 TL satış fiyatıyla listelenen 2 oyun kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşte detaylar!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Mothergunship ve Train Sim World 2 oldu. Toplam satış fiyatı 150 TL olan oyunlar, Epic Games Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

MOTHERGUNSHIP

MOTHERGUNSHIP, kendi silahlarını üreteceğin, dev bölüm sonu canavarlarıyla savaşacağın ve Dünya'yı fetheden robotik uzaylı donanmasını yeneceğin bir kurşun cehennemi FPS oyunudur. Yalnızca filonu düşünerek hayatta kalabileceğin, vahşi ve durmak bilmeyen savaşlarda ezici güce karşı savaş.

Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!

Mothergunship oyununu buraya tıklayarak ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

MOTHERGUNSHIP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 750 Ti 2GB/ AMD Radeon R7 265
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

TRAIN SIM WORLD 2

Köln çıkışlı ünlü DB ICE 3M'de ivmelenip hız yaparak yüksek hızlı şehirler arası Alman demir yolunu ilk kez kullanacağınız bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. CSX AC4400CW'nin saf gücünü kullanan Cumberland Terminali dâhil Sand Patch Grade'de uzun yük taşıma görevini üstlenenebilir, Bakerloo Line'da dünyaca ünlü Londra Metrosu'nun düzenlerinin ve istasyonlarının ustası olabilirsiniz.

Tamamı özgün bir biçimde yeniden yaratılan tüm resmî lisanslarla birlikte bir lokomotifin kontrolü sizin elinizde.

Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!

Train Sim World 2 oyununu buraya tıklayarak ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

TRAIN SIM WORLD 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8/ 8.1 or Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon R9 270 with 2 GB VRAM or more (AMD Max Supported Driver 20.4.2)
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8/ 8.1 or Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz or AMD Ryzen 7 1700 @ 3.8 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 480 with 4 GB VRAM or more (AMD Max Supported Driver 20.4.2)
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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