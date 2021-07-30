Epic Games, 150 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde toplam 150 TL satış fiyatıyla listelenen 2 oyun kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşte detaylar!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Mothergunship ve Train Sim World 2 oldu. Toplam satış fiyatı 150 TL olan oyunlar, Epic Games Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

MOTHERGUNSHIP

MOTHERGUNSHIP, kendi silahlarını üreteceğin, dev bölüm sonu canavarlarıyla savaşacağın ve Dünya'yı fetheden robotik uzaylı donanmasını yeneceğin bir kurşun cehennemi FPS oyunudur. Yalnızca filonu düşünerek hayatta kalabileceğin, vahşi ve durmak bilmeyen savaşlarda ezici güce karşı savaş.

Mothergunship oyununu buraya tıklayarak ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

MOTHERGUNSHIP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 750 Ti 2GB/ AMD Radeon R7 265

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

TRAIN SIM WORLD 2

Köln çıkışlı ünlü DB ICE 3M'de ivmelenip hız yaparak yüksek hızlı şehirler arası Alman demir yolunu ilk kez kullanacağınız bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. CSX AC4400CW'nin saf gücünü kullanan Cumberland Terminali dâhil Sand Patch Grade'de uzun yük taşıma görevini üstlenenebilir, Bakerloo Line'da dünyaca ünlü Londra Metrosu'nun düzenlerinin ve istasyonlarının ustası olabilirsiniz.

Tamamı özgün bir biçimde yeniden yaratılan tüm resmî lisanslarla birlikte bir lokomotifin kontrolü sizin elinizde.

Train Sim World 2 oyununu buraya tıklayarak ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

TRAIN SIM WORLD 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8/ 8.1 or Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon R9 270 with 2 GB VRAM or more (AMD Max Supported Driver 20.4.2)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: