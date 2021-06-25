Epic Games, 150 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yaptı!

Dev oyun firması Epic Games, geçtiğimiz günlerde iki yeni servisini tanıtmıştı. Bu kez Epic yeni bir haberle milyonlarca oyunserveri sevindirdi. Epic Games Store üzerinden her hafta ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan yeni iki oyunun toplam değeri 150 TL. Dijital oyun firması Epic, bu hafta bu oyunların ücretsiz olarak hizmete sunulduğunu açıkladı. Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu oyunları hangileri? Epic Games, yeni haftanın ücretsiz oyunları 2021! Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu o

Epic Games, geçtiğimiz gün iki yeni servisini oyun dünyasına tanıtmıştı. Sesli sohbet hizmeti ve hile karşıtı servisini sunmuş ve yenilik herkes tarafından taktir edilmişti. Epic Games, her hafta mağazası üzerinden kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyunlar bu hafta kullanıcıları memnun etti. 150 TL değerindeki iki oyun, oyuncular için kullanıma açıldı. Epic Games, hangi iki oyunu ücretsiz yaptı? İnceleyelim...

Epic, geçtiğimiz hafta Hell is Other ve Overcooked! 2 oyunlarını ücretsiz bir şekilde sunmuştu. Dev oyun firması bu hafta ise, Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oyuncularını bedava yaptı.

Ücretsiz olarak sunulan bu iki oyun 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak Epic Games kütüphanesine eklenebilecek.

HORIZON CHASE TURBO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8/ 10

İşlemci: Core 2 Duo ya da eşdeğer 2 çekirdekli işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c destekli ve 256MB belleğe sahip ekran kartı

DirectX Sürümü: Sürüm 9.0c

Depolama alanı: 400 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8000 Serisi ya da dengi bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: İnternet bağlantısı

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

SONIC MANIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Önerilen Sistem Gereksinimleri: