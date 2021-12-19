Epic Games 124 TL Değerideki Oyunu Hediye Ediyor - Haberler
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Epic Games 124 TL Değerideki Oyunu Hediye Ediyor

Epic Games 124 TL Değerideki Oyunu Hediye Ediyor
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Yılbaşına kadar 15 oyun hediye edecek olan Epic Games, 3. günde 124 TL değerindeki oyunu hediye etti

Epic Games'in 16 Aralık'tan 30 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun hediye eceğini söylemiştik. Bugün bu hediyelerin üçüncüsü açıklandı.

Remnant: From the Ashes

Gunfire Games tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Ramnant: From the Ashes, Epic Games'te 124 TL, Steam'de ise 120 TL fiyatlarında satılıyordu.

Epic Games, Remnant'ı ücretsiz yapmasıyla birlikte bu bağlantıya tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu yarın 19: 00'a kadar kütüphanenize eklemelisiniz çünkü yarın bir başka oyun ücretsiz olacak.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

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