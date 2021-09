Epic-Apple Davası Sonuçlandı: Mahkemeden Çıkan Kararlar Neler?

Epic Games ile teknoloji devi Apple arasındaki dava süreci sona erdi. Epic-Apple davası her iki tarafın da çeşitli yaptırımlara maruz kalmasıyla sonuçlandı.

Epic Games'in Fortnite oyunu için iOS platformunda Apple'ın ödeme yöntemine ek olarak kendi ödeme yöntemini yerleştirmesi sonrası Apple, Fortnite'ı iOS mağazasından kaldırmıştı. Bundan dolayı Epic Games Apple'ı mahkemeye vermişti.

GamesIndustry.biz'in aktardığına göre, 2020'nin Ağustos ayında başlayan dava süreci 10 Eylül Cuma günü sonuçlandı. Mahkemenin yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games'in Apple'a karşı 10 ayrı münferit iddiasından sadece birini haklı buldu. Apple'ın açtığı karşı davalardan da sadece biri haklı bulundu.

Epic Games'in haklı çıktığı tek karar sonucu, 9 Aralık itibarıyla iOS mağazasında uygulaması bulunan geliştiriciler Apple'ın ödeme yöntemi haricinde farklı ödeme yöntemleri için buton veya bağlantı ekleyebilecekler ve Apple bu adımları kısıtlayamayacak. Daha önceden sadece Apple'ın ödeme yöntemi kullanılıyordu ve Apple buradan yüzde 30 oranında pay alıyordu. Mahkeme kararına göre, harici ödeme yöntemi ekleyen uygulamalardan Apple artık kesinti yapamayacak.

Öte yandan, dava maddelerinden çoğunu Apple kazanırken, mahkeme Epic'in iOS mağazasındaki Fortnite V-Bucks satışları için kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla yüzde 30 pay ödemekten kaçındığına ve iki taraf arasındaki sözleşmeyi ihlal ettiğine hükmetti. Bundan dolayı, Epic Games'in 2020'nin Ağustos ve Ekim ayları arasında yüzde 30 paydan kaçınarak kazandığı yaklaşık 12 milyon doların yüzde 30'unu Apple'a geri ödemesine karar verildi. Ek olarak, bu tarihten sonra yine direkt ödeme yöntemi ile kazanılan paranın yüzde 30'unu da Apple'a ödemesine hükmedildi.

Epic-Apple davası yargıcı ayrıca Epic Games'in, Apple'ın tüketicileri iOS ekosisteminde tutma girişimlerinin rekabete aykırı olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Twitter'dan yayımladığı mesajda mahkeme kararından memnun olmadığını belirterek, "Bugün çıkan karar ne geliştiricilerin ne de tüketicilerin yararına. Epic bir milyar tüketici adına uygulama mağazaları ve uygulama içi ödeme yöntemleri arasında adil rekabet olması için savaşıyor" dedi.

