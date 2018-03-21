Epiaş Spot Doğalgaz Piyasası Eğitimi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, 1 Nisan'da test aşaması başlayacak spot doğalgaz piyasası uygulamasına yönelik olarak piyasa katılımcılarına eğitim verildi.

EPİAŞ'ın merkez binasında gerçekleştirilen ve katılımcıların piyasa kayıt süreci, teminat, uzlaştırma, avans ve fatura süreçlerine ilişkin detaylı bilgi sahibi olması amacıyla verilen eğitime, spot doğalgaz piyasasında işlem yapacak şirketlerden yönetici ve uzmanlar katıldı.

Katılımcılara 1 Nisan'da hayata geçirilecek sanal spot doğalgaz alım satım uygulaması tanıtıldı.

Piyasa katılımcıları, yaklaşık 5 ay boyunca yazılımını EPİAŞ'ın yaptığı uygulama üzerinden sanal olarak doğalgaz alım satımı yapacak ve işlem süreçlerine ilişkin deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek doğalgaz alım satım ve teslimatı yapılmayacak.