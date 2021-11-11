EPİAŞ, IBM'in yapay zeka destekli otomasyon yazılımını kullanacak

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ), IBM tarafından geliştirilen yapay zeka destekli kurumsal gözlemlenebilirlik yazılımını ve özel bulut tabanlı fizibilite takip sistemini operasyonlarında hayata geçirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, IBM'nin yapay zeka destekli otomasyon yazılımı olan IBM Observability by Instana'nın tercih edildiği belirtildi.

EPİAŞ söz konusu yazılımla, karmaşık uygulama ve yazılımların performansının yönetilmesi, sistem kesintisi olması durumunda kesintinin hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi ve son kullanıcılarına kesintisiz hizmet sağlayabilmesi konusunda kalitesini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPİAŞ Bilgi Teknolojileri Direktörü Mehmet Uçansoy, "IBM Observability by Instana'nın sunduğu hizmetler sayesinde, altyapıdaki teknik sorunlara müdahale hızımızı daha da artırıyoruz. Uygulamaların sunduğu performansı kolaylıkla gözlemleyebilmemiz de sistemin ihtiyacı olan gerekli güncelleme ve düzenlemeleri tespit edebilmemize imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen de "Enerji piyasalarının merkezinde yer alan EPİAŞ, IBM Observability by Instana'yı hayata geçirerek olası sorunları proaktif olarak önleyebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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