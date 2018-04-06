Epiaş 3. Olağan Genel Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dönmez, enerji piyasasında monoton bir hayat olamayacağı için EPİAŞ bünyesinde kurumsallaşma ve insana yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de hayatına dokunduğumuz 80 milyona yakın insan için değer üreten bir kurum olmaya çalışıyoruz. İşlemleri kolaylaştırarak enerjinin daha verimli ve erişilebilir kullanılmasını sağlıyoruz. Katılımcıların bir tık uzakta ticaret yapabileceği ortamlar sunuyoruz." dedi.

Dönmez, Wyhndam Grand Otel'de düzenlenen EPİAŞ'ın 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türkiye'nin, enerji piyasasına ve katılımcılarına değer katacak bir piyasa işletmecisini hayata geçirmek için aksiyonları üç prensip etrafında topladığını söyledi.

Bu prensipleri "kolaylık, derinlik ve yenilik" olarak sıralayan Dönmez, "Bu 3 prensip bence ana görevlerimizi özetliyor. Piyasa oyuncuları bizden herşeyi beklemiyor, bizim öyle bir görevimiz de yok. Piyasa oyuncuları yaptıkları işlemlerde kolaylık, derinlik ve yenilik istiyorlar. Tabii ki önümüzde bizi bekleyen meydan okumalar da var. Geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, enerji piyasası gibi bir piyasada monoton bir hayat olamayacağını ve bunun için de kurumsallaşma ve insana yatırım yaptıklarını anlattı.

Yönetimsel araçlardan komitelere, siber güvenlikten yedek merkezlere, eğitimlerden yurt dışında kurulan piyasalara yardımcı olmaya kadar şirkete birçok bilgi, beceri, kabiliyet, esneklik ve değer eklediklerini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu değeri sadece kendi içimize değil, sosyal sorumluluk projeleriyle tüm çevremize de aktarmaya çalışacağız. Tüm bunların sonunda ne bekliyoruz. Türkiye'de hayatına dokunduğumuz 80 milyona yakın insan için değer üreten bir kurum olmaya çalışıyoruz. İşlemleri kolaylaştırarak enerjinin daha verimli ve erişilebilir kullanılmasını sağlıyoruz. Katılımcıların bir tık uzakta ticaret yapabileceği ortamlar sunuyoruz. Doğalgaz piyasasında testlerine başladığımız gibi yenilikler ile piyasamızı zenginleştiriyoruz. ve bu başarıları kurumsal değerimizi ve insan varlığımızı güçlendirerek yapıyoruz."