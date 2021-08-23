EPGİS ve PÜİS'ten bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğu incelemesine destek
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EPGİS ve PÜİS'ten bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğu incelemesine destek

EPGİS ve PÜİS'ten bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğu incelemesine destek
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğuna yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başlattığı incelemeyi desteklediklerini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğuna yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başlattığı incelemeyi desteklediklerini duyurdu.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt istasyonlarının bağlı olduğu dağıtım firmalarıyla ivedilikle iletişime geçildiğini bildirdi.

Bu tür yanlış uygulamalara derhal müdahale edilmesini gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Binlerce istasyon arasında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki istasyon tarafından yapılmış olsa da bir istasyonun bile bir tüketicimizi bu şekilde yanıltması, kandırması sektörümüzdeki ticaretin güvenilirliğini zedeler. Düzenleyici kurumumuzun başlattığı incelemeyi destekliyor, biz de sendika olarak ilgili firmalarımızla görüşerek bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli girişimleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş da EPDK'nin başlattığı incelemeyi desteklerini belirterek, "Geç de olsa bu konuda bir adım atılmış olmasını sevinçle karşılıyoruz. Akaryakıt fiyatlarını mevzuata aykırı olarak ilan edenler hakkında denetimlerin artırılması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması halinde usulsüz fiyat ilanlarının önüne geçilmesinin yanı sıra kalitesiz ürün satışlarının da önleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okumuş, ayrıca yol kenarlarında tüketicileri aldatmaya yönelik ve sektörün itibarını zedeleyen ilan panolarının da tamamen kaldırılması gerektiğini kaydetti.

EPDK'den bugün yapılan açıklamada, akaryakıt bayilerinde fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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EPGİS ve PÜİS'ten bazı akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve tabela fiyatı uyumsuzluğu incelemesine destek - Haberler Ekonomi
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