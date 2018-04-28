Epgis'ten Kdv'de İndirim Çağrısı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta vergi kaçakçılığının önünce geçmek için e-irsaliyeye geçilmesi gerektiğini belirterek, "KDV kaçakçılığının cazibesini azaltmak için KDV'nin yüzde 17'lik bölümü ÖTV'ye eklenmeli ve ÖTV'de en az 5 ila 7 puan arasında indirime gidilmeli" ifadesini kullandı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıtta vergi kaçağı nedeniyle devletin yılda yaklaşık 5 milyar dolar gelir kaybına uğratıldığını kaydetti.

Akaryakıta uygulanan ÖTV'nin indirilmesinin ekonomiyi canlandıracağını ve enflasyonu düşüreceğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Akaryakıt piyasasında vergisel kaynaklı kaçakçılığın önlenmesi adına alınması gereken ilk önlem faturasız ürünlerin engellenmesi için e-irsaliyeye geçmek olmalıdır. Üzerinde soğuk mühürlerin seri numaralarının da yer aldığı e-irsaliyeler manipüle edilemeyeceğinden kaçakçılığı ciddi oranda engellenecektir. Ayrıca, KDV kaçakçılığının cazibesini azaltmak için KDV'nin yüzde 17'lik bölümü ÖTV'ye eklenmeli ve ÖTV'de en az 5 ila 7 puan arasında indirime gidilmeli. Şu anda piyasayı canlandırmanın ve enflasyonu düşürmenin en hızlı ve en garantili yolu budur. Böylelikle KDV oranı yüzde 1'e inecek. KDV ile ÖTV'nin oransal değişimleri ile birlikte ÖTV'nin de düşürülmesi, kaçakçılığı cazip olmaktan çıkaracaktır. "