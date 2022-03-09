EPGİS: "Akaryakıta bu gece yarısı gelecek olan zamlar iptal edildi"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

EPGİS, sosyal paylaşım setisin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi