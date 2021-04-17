EPDK'nin elektrik piyasasında santral sahalarının lisanslarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EPDK'nin elektrik piyasasında santral sahalarının lisanslarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin elektrik piyasasında santral sahalarının lisanslarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü belirlendi.

Tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 megavatı geçmeyecek.

Ayrıca bir elektrik üretimi tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde kurulmuş olması halinde, söz konusu tesisin santral sahası olarak, talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacını aynı baradan karşılaması ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral sahası olarak lisansına derç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Müge Anlı Cansu Dere
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EPDK'nin elektrik piyasasında santral sahalarının lisanslarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:16:52. #1.15#

title