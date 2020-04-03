EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi,...
EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz.
03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir." - ANKARA
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Kaynak: İHA