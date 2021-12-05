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EPDK lisans kararları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
EPDK lisans kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 8 şirkete elektrik tedarik lisansı, 3 şirkete elektrik üretim lisansı, 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi, 1 şirketin ise ihrakiye teslim lisansının süresi uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 8 şirkete elektrik tedarik lisansı, 3 şirkete elektrik üretim lisansı, 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi, 1 şirketin ise ihrakiye teslim lisansının süresi uzatıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 8 şirkete 20 yıl süreli elektrik tedarik lisansı, 1 şirkete 15 yıl süreyle LPG depolama lisansı verdi. Ayrıca 2 hidroelektrik ve 1 biyogaz santraline üretim lisansı verildi.

Öte yandan, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğüne "Gebze-Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali" için verilen üretim lisansı 4 Kasım itibarıyla sona erdirildi.

Güneydoğu Havacılık İşletmesi AŞ'nin ihrakiye teslim lisansı süresi de 2037'ye kadar uzatıldı.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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