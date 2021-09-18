EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) 2022'ye ait gelir tavanı ile iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2022 yılına ait gelir tavanı 4 milyar 465 milyon 157 bin 882 lira oldu.

İletim kapasite bedeli üst sınırı 2022'de giriş noktaları için standart metreküp başına 0,000870 lira, kilovatsaat başına 0,00008177 lira, çıkış noktası için ise standart metreküp başına 0,032641 lira, kilovatsaat başına 0,00306776 lira olarak belirlendi.

İletim hizmet bedeli üst sınırı ise standart metreküp başına 0,048372, kilovatsaat başına 0,00454624 lira olarak tespit edildi.

Karara göre belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 Kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınacak. Bu karara göre belirlenecek fiyatlara katma değer vergisi dahil olmayacak.

Ayrıca, EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararında 2022 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5'i olarak belirlendi.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Öte yandan, EPDK bir doğal gaz dağıtım şirketinin perakende satış tarifeleri yatırım tavanını yeniden düzenledi.

Buna göre, Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin yatırım tavanında yapılan revizyon, bu yıl için 5 milyon 105 bin 836 lira, ilave yatırım tavanı fiyatı 3 milyon lira oldu.