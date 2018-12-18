Epdk Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik sektöründe görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirim bedeli ve ikinci ihbar bırakma hizmet bedelleri güncellendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirim bedeli orta gerilimden bağlı tüketiciler için 47 kuruş, alçak gerilimden bağlı tüketiciler için 0,047 kuruş olarak belirlendi. Söz konusu bedeller, ikinci ihbarda orta gerilimden bağlı tüketiciler için 9,46 lira ve alçak gerilimden bağlı tüketiciler için 94 kuruş oldu.

2019 yılına ilişkin güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinin alçak gerilimde 110,6 lira, orta gerilimde 294,8 lira olmasına karar verildi.

Kurul, 2019'da şebeke işletmecisinin lisanssız elektrik üreticisinden 250 kilovat ve üzeri için tahsil edileceği başvuru bedelini 751,55 lira olarak belirledi.

Görevli tedarik şirketlerince lisanssız elektrik üreticisinden 250 kilovat ve üzeri için 2019'da tahsil edilecek başvuru bedeli 1503,10 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin lisanssız üreticilerden 2019 yılı için tahsil edeceği yıllık sistem işletim bedelinin 10-250 kilovat için 1050,80 lira, 250 kilovat ve üzeri için ise 2101,60 lira olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı ise kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA