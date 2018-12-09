Epdk Kurul Kararları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcılarına 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcılarına 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bazı OSB'lerde onaylanmış alçak gerilim ve orta gerilim, diğerlerinde ise tek terimli fiyat tarifesi uygulanacak.