Epdk Kurul Kararları

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifelerini yeniden belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, TETAŞ tarafından dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda daha önce kilovatsaat başına 18,008 kuruş olarak uygulanan bedeli, kilovatsaat başına 14,100 kuruşa düşürdü.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 20,63 kuruş olarak uygulanan bedel ise kilovatsaat başına 21,810 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan EPDK, 1 Nisan 2018'den itibaren dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına, görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak elektrik tarife tablolarını onayladı.