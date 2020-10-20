EPDK kurul kararı
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EPDK kurul kararı

20.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:52
EPDK kurul kararı

Rafinericiler, müşterisi olan LPG dağıtıcılarının bölgesi dışındaki taleplerini karşılamak için, yıllık üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar LPG'yi diğer dağıtıcılardan temin edebilecek.

Rafinericiler, müşterisi olan LPG dağıtıcılarının bölgesi dışındaki taleplerini karşılamak için, yıllık üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar LPG'yi diğer dağıtıcılardan temin edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun(EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahipleri, müşterisi olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafineri bölgesi dışındaki LPG taleplerini karşılamak maksadıyla, ilgili rafinerici lisansı sahibinin yıllık LPG üretim kapasitesinin azami yüzde 15'i kadar LPG miktarını toptan alım suretiyle diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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